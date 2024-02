Erneut in Viersen Feierabendtreff in der Stadtbibliothek

(busch-) Die Agentur für Arbeit hat kürzlich mit dem Feierabendtreff ein neues Info-Angebot in Viersen eingerichtet. Die nächste Ausgabe ist terminiert auf Donnerstag, 15. Februar, von 16.30 Uhr bis ca. 17.30 Uhr. Treffpunkt ist das Lesecafé in der Albert-Vigoleis-Thelen Bibliothek, Rathausmarkt 1b, in Viersen.