4. und 5. November in Viersen Was der Martinsmarkt 2023 bietet

Der für das Martinsfest typische Brauch des Teilens findet sich in einigen Aktionen wieder: So können die Ehrenamtlerinnen des Zonta Clubs Viersen dank der Unterstützung der Grundstück-Marketing- Gesellschaft (GMG) ein leer stehendes Geschäft an der Hauptstraße 61 für ihre Taschenbörse nutzen. Dafür haben sie Taschen von der Clutch bis zum Weekender gesammelt und geben sie nun zu unterschiedlichen Preisen ab. Luxus-Schnäppchen sind möglich. Die Zonta-Taschenbörse öffnet am Samstag, 4. November, von 11 bis 16 Uhr, und am Sonntag, 5. November, von 13 bis 18 Uhr. Der Erlös wird, so Börsen-Organisatorin Gabriele Schmitt, für Projekte etwa gegen Altersarmut von Frauen verwendet.