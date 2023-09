Kultur in Viersen Clueso & Co. — was das Jazzfestival 2023 bietet

Wir hatten was mit Björn schließt dann Maika Küsters Dreifachperformance beim Jazzfestival ab. Im Ernst-Klusen-Saal betritt sie oder bleibt sie direkt auf der Bühne, um ab 22.30 Uhr mit ihrer Formation Wir hatten was mit Björn nach dem Auftakt auch das Finale zu geben. Diese Band hat Küster mit der Posaunistin Maria Trautmann 2012 ins Leben gerufen. Die beiden Musikerinnen kreieren gemeinsam alle Stücke der Band. Zum Quartett gehören darüberhinaus Caris Hermes am Kontrabass und seit einem Jahr Schlagzeuger Lukas Joachim, der Manuel Loos an den Trommeln abgelöst hat.