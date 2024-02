Messerattacke in Viersen Warum ein Hubschrauber über Viersen kreiste

Ein Hubschrauber ist gegen 2.30 Uhr in der Nacht zu Montag über Viersen-Dülken gekreist. Der Grund war die Fahndung nach Einbrechern an der Straße Schündelenhöfe in Dülken. Laut Polizei wurde ein Viersener (49) von dem Einbruch wach, hielt einen der Täter fest und rief die Polizei an. Der Einbrecher zückte ein Messer und verletzte den Mann, bevor dieser ihm das Messer aus der Hand trat; der Täter floh. Er trug eine schwarze Jogginghose, ein rot-kariertes Hemd und weiße Sportschuhe. Hinweise an 02162 3770.