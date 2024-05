Energie sparen in Viersen Warum die Stadt eine Million Euro ausgibt

Die Stadt Viersen stellt weitere Straßenleuchten auf LED-Technik um. Geplant sind, so Stadtsprecher Frank Schliffke, dass 1132 Leuchten in diesem Jahr umgerüstet werden. Im Jahr 2023 waren es bereits 1503 Laternen. Das kostet insgesamt rund eine Million Euro, jeweils 500.000 Euro pro Jahr. Warum diese Investition: Die neuen Leuchten verbrauchen weniger Strom und vermindern den Ausstoß von klimaschädlichen Kohlendioxid (CO 2 ).