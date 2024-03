Abfallentsorgung im Kreis Viersen Warum die Deponie Viersen I jetzt viel klimafreundlicher ist

Viersen · In ihr schlummern Schlaghosen und Sunkist-Tetraeder: Viersens älteste Deponie wurde in den vergangenen drei Jahren auf den neuesten Stand der Technik gebracht. Jetzt stößt sie weniger Treibhausgase aus. Und am Ende der Arbeiten gab es sogar ein kleines Wunder.

14.03.2024 , 05:30 Uhr

Im Zuge der Arbeiten bekam die Deponie Viersen I im Bockert auch eine neue Oberflächenabdichtung mit Kunststoffbahnen. Foto: Kreis Viersen

Von Martin Röse Redaktionsleiter RP Viersen