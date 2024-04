Picnic-Auswertung Wann Viersener am liebsten Spargel kaufen

Der Titel Spargel-Hauptstadt geht 2024 an Heidelberg. In keiner anderen Stadt kaufen die Picnic-Kunden mehr Spargel. Alleine vergangene Woche kam in Heidelberg in jedem fünften Haushalt (20,3 Prozent) frischer Spargel auf den Tisch. Auf den Plätzen zwei und drei folgen Castrop-Rauxel und Köln. Viersen nimmt den 70. Platz im nationalen Spargel-Ranking ein – direkt vor Bornheim und hinter Herzogenrath. Weißer Spargel ist hier der unangefochtene Favorit.