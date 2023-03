Neustart in Viersen Waldorfkita öffnet nach Brand wieder

„Wir sind so froh, wieder hier zu sein“, sagt Benedict Förtsch vom geschäftsführenden Vorstand der Elterninitiative „Verein zur Förderung der Waldorfpädagogik Viersen“. Ein Blick in die Vergangenheit: Am 19. Juli 2022 brach in dem Waldorfkindergarten an der Greefsallee ein Feuer aus. Der Brand hat den Altbau besonders schlimm getroffen. Im Neubau-Teil brantte es zwar nich, doch konnte auch dieser Bereich inklusive Inventar wegen des Rußes nicht mehr genutzt werden. „Wir haben die Kinder zwischenzeitlich in den zwei Waldorfkindergärten in Mönchengladbach und Willich untergebracht“, berichtet Förtsch. „Das war schon ein großer Pendel-Aufwand für Eltern und Erzieher.“ Nun wurden auf der Anlage in Viersen Container aufgestellt, die die Elterninitiative am Wochenende eingerichtet hat und in denen der Kita-Betrieb am Dienstag wieder aufgenommen werden soll.