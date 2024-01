Offenes Angebot in Viersen Waffeln und mehr in einem kaum bekannten Café

Viersen · An fast jedem Freitag duftet es an der Kreuzkirche ab 15 Uhr nach frisch gebackenen Waffeln. Diese gibt es in einem kaum bekannten Café in Viersen - dem „Café am Turm“. Was dort noch geboten wird.

27.01.2024 , 10:27 Uhr

In der Kreuzkirche befindet sich das „Café am Turm“: Foto: Busch, Franz-Heinrich sen. (bsen)

An fast jedem Freitag duftet es ab 15 Uhr nach frischen Waffeln. „Dann sind bei uns zwei Waffeleisen im Einsatz“, sagt Gitta Schörlemann, Gemeindepädagogin der evangelischen Kreuzkirche an der Hauptstraße 120 in Viersen. Den Teig habe eine der Ehrenamtlerinnen angerührt. Zwar gebe es beim „Cafe am Turm“ schon Stammgäste, doch: „Wir würden gern noch andere Menschen bei uns begrüßen“, sagt Schörlemann. Denn es gehe bei dem Angebot nicht nur um fluffige, mit Puderzucker bestäubte Waffeln und Heißgetränke, sondern - für alle Interessierten - auch um mehr. Ein Blick in das "Café am Turm" in der evangelischen Kreuzkirche. Foto: Kirche Vor zwei Jahren hat ein großes Team aus Ehrenamtlerinnen das „Café am Turm“ als einen offenen Treffpunkt gestartet - zunächst freitags von 15 bis 16.30 Uhr. Das habe gut gepasst, erläutert die Gemeindepädagogin. Denn gleichzeitig sei die gemeinde-eigene Kleiderkammer geöffnet. Wer diese besuche, komme oft anschließend noch auf einen Kaffee vorbei. Das Besondere an dem Angebot: Speisen wie Waffeln und auch Getränke wie Kaffee, Tee oder Wasser werden kostenfrei abgegeben. „Das Café finanziert sich ausschließlich auf Spendenbasis“, erklärt Gitta Schörlemann. Jedem sei selbst überlassen, ob und wie viel er dafür spenden wolle. „Das Café ist ein Ort der Begegnung und der Herzlichkeit für alle“, erklärt die Gemeindepädagogin das Konzept. Dort könne man sich austauschen, klönen oder auch nur aufhalten und etwas verzehren. „Wir bieten auch immer wieder Programmpunkte an, etwa mit Musik an den Karnevalstagen.“ Dann seien die Gäste auch im Kostüm willkommen. Mal werde zusammen gesungen, mal ein Text als Impuls vorgelesen, mal gebe es Beratung. Vor einem Jahr ist das Angebot um Dienstag als weiteren Öffnungstag erweitert worden - allerdings ohne Waffeln. Info „Café am Turm“, Eingang links neben der evangelischen Kirche, Hauptstraße 120. Dienstags und freitags von 15 bis 16.30 Uhr, in den Ferien meist geschlossen.

(busch-)