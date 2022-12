Festival in Viersen Festival am Hohen Busch wird größer

Mehr Publikum, mehr Musik, mehr Zeit: Das Festival „Da ist was im Busch“ in Viersen soll im kommenden Jahr größer ausfallen als bei der Premiere im vergangenen Juli. „Weil es gut gelaufen ist“, sagt Veranstalter Oliver Leonards von der Agentur „Terz machen“, werde das Programm von zwei auf drei Tagen ausgeweitet. Statt einer Party am dritten Tag soll es beim nächsten Festival also auch sonntags Band-Auftritte geben. Und: Mehr Tickets gehen in den Verkauf. Auf dem Gelände, der ehemaligen „Eier mit Speck“-Festivalwiese am Hohen Busch, sollen 2000 Besucher Platz finden, bei der Premiere waren es noch 1500. „Der Vorverkauf für die Drei-Tages-Tickets hat begonnen“, sagt Leonards.