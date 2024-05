Event in Viersen Vorfreude auf die Viersener Oldtimer-Rallye

Wenn sich der Viersener Remigiusplatz am Samstag, 25. Mai, von 8 bis 10 Uhr in einen Ausstellungsbereich für Oldtimer verwandelt, dann ist es wieder so weit. Die Viersener Oldtimer-Rallye, organisiert von der gleichnamigen Arbeitsgemeinschaft, zu der der MSC Süchteln, das Citymanagement der Stadt Viersen und die Volksbank Viersen gehören, nimmt ihren Beginn in der Innenstadt.