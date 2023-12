Sporler aus Viersen Mit Handicap auf dem Siegertreppchen

An diesem Abend trainiert er zunächst mit den Jugendlichen und direkt im Anschluss mit den Senioren. Das ganze Programm läuft dabei zweimal in der Woche ab, denn montags steht der Viersener zusätzlich in der Sporthalle an der Löh ebenfalls auf dem Kunstboden und spielt den Badmintonball über rund vier Stunden über das Netz. „In der Jugendabteilung trainiere ich meine Technik und bei den Senioren ist es die Spielpraxis an sich, die im Mittelpunkt steht“, sagt Tietz.