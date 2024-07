Brauchtum in Viersen In Hoser wird vier Tage lang Schützenfest gefeiert

Der Auftakt: Am Freitag, 26. Juli, steigt um 19 Uhr die „Hoser-Summer-Party“ mit DJ Chris aus der Skihalle Neuss. Am Samstag, 27. Juli, um 19.30 Uhr ist der Königsball mit der Band die Kleinenbroicher. Am Sonntag, 28. Juli, nach dem Festhochamt um 9.30 Uhr in St. Peter, geht’s zur Kranzniederlegung am Sektionskreuz, mit großem Zapfenstreich und Parade auf der Hardter Straße. Um 12 Uhr beginnt ein musikalischer Frühschoppen. Und ab 15 Uhr wird der neue Schützenkönig für 2025/26 ermittelt. Der Montag, 29. Juli, startet um 11 Uhr mit dem Frühschoppen. Um 13 Uhr beginnt das Kinderschützenfest und eine Stunde später der Seniorennachmittag.