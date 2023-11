Tollitäten in Viersen Für Süchtelns Prinzenpaar regnete es gelbe Rosen

Bianca Büßen und Bastian Wefers sind keine „echten Süchtelner“, sie wohnen mit ihren Kindern in Mülhausen. Keine optimalen Voraussetzungen, um in Süchteln Prinzenpaar zu werden. Tochter Lina war dann der Auslöser für die Bewerbung. Mama Bianca ­– sie war bereits Kinderprinzessin in Vinkrath – hatte Lina versprochen: Da wo du fest in einer Garde tanzt, da werde ich dann Prinzessin.