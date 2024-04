Mordkommission ermittelt Versuchtes Tötungsdelikt – Frau lebensgefährlich verletzt

Die Polizei Viersen ermittelte zu den Hintergründen der Verletzung. „Es ergaben sich Anhaltspunkte dafür, dass der 51-jährige Lebensgefährte der Frau für die Verletzungen verantwortlich ist“, so der Polizeisprecher. Er sei am Freitag mit der Frau in der Wohnung gewesen. Ob es sich um die gemeinsame Wohnung des Paares handelt, war am Sonntag noch unklar. Mehr Klarheit gibt es zum Tatablauf: „Ersten Erkenntnissen zufolge hatte es zwischen den beiden bereits am Freitag eine körperliche Auseinandersetzung gegeben“, so der Polizeisprecher. Die Polizei Viersen nahm den Mann am Samstagnachmittag vorläufig fest. Der 51-Jährige habe sich widerstandslos festnehmen lassen, erklärte der Polizeisprecher. Wo die Verhaftung stattfand, teilte die Polizei nicht mit.