Viersener Menschenraub-Prozess Die vernebelten Erinnerungen des Hauptangeklagten

Am zweiten Abend sei er zum Chillen in den Keller gegangen. Da er keine Drogen mehr gehabt habe, habe er gehofft, dort noch etwas zu bekommen. An diesem Abend habe er sich „anstecken lassen“, räumte er vor Gericht ein, und den Geschädigten ebenfalls geschlagen, etwa fünf- bis zehnmal. Warum, wisse er heute nicht mehr, und es tue ihm leid. Laut Aussage habe der Angeklagte durch seinen Drogenkonsum keine klare Erinnerung mehr an den Abend, jedoch „ein Bild im Kopf“, gemäß dem er Streichhölzer auf der Zunge des Geschädigten ausgedrückt habe. An das Ausdrücken von Zigaretten, dessen der Geschädigte ihn bezichtigt hatte, könne er sich nicht erinnern. Er habe sich weder von der Tat einen Vorteil erhofft noch sei ihm Geld versprochen worden. Er habe nur gehofft, in dem Keller „den einen oder anderen Joint“ zu bekommen.