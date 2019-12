Kinderheim in Viersen : Vermisster Elfjähriger wieder da

Kinderheim in Viersen

Ein elfjähriger Junge, der seit Mittwochnachmittag vermisst gemeldet war, ist in der Nacht zu Freitag wohlbehalten aufgefunden worden. Das teilte die Polizei am Freitagmorgen mit. Die Behörde hatte sich am Donnerstag zu einer Öffentlichkeitsfahndung nach dem Kind entschlossen, bedankte sich nun für die Hinweise aus der Bevölkerung. Der Elfjährige hatte laut Polizei weder Handy noch Geld bei sich.