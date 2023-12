Verein „Principito“ Dülkener helfen behinderten Kindern in Kolumbien

Die Schrift ist bunt und jeder einzelne Buchstabe ist in einer eigenen Schriftart gestaltet. Dazu trägt das erste „i“ eine Krone statt einem Punkt. Wer das Wort „Principito“ liest, bekommt direkt gute Laune. Was steckt hinter diesem Wort, das übersetzt „der kleine Prinz“ heißt? „Wir wollten ein Logo, das so bunt und vielfältig ist, wie es auch die Menschen sind, denen wir mit unserem Verein helfen. Das drücken wir mit den farbigen Buchstaben aus. Zudem setzen wir dem Ganzen ein Krönchen auf. Die Idee zu dem Namen hatte unsere Tochter. Die Inspiration dazu kam vom Buch „Der kleine Prinz“ von Antoine de Saint-Exupéry und seiner Aussage, dass man nur mit dem Herzen gut sieht“, sagt Dirk Langenheim.