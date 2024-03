Erste gemeinsame Demo in Viersen Verdi und Klimaschützer für bessere Arbeitsbedingungen und mehr Nahverkehr

Auch in der kommenden Woche am Dienstag (5. März) und Mittwoch (6. März) werden die Warnstreiks bei Bussen und Bahnen sowie im Handel weitergehen. Dies kündigte Linda Malolepszy, Gewerkschaftssekretärin bei Verdi für Busse und Bahnen am linken Niederrhein, an, noch während der Streik am Freitag in der Viersener Innenstadt lief.