DNA-Spur am Tatort : Brand in Viersener Jugendzentrum – Tatverdächtiger in U-Haft

Mithilfe einer Drehleiter löschte die Feuerwehr Viersen am 25. Juli den Brand im Hubert-Vootz-Haus. Das Gebäude wurde stark beschädigt. Foto: Stadt Viersen/Feuerwehr

Viersen Eine DNA-Spur am Tatort führte die Ermittler der Kriminalpolizei auf die Spur eines 39-jährigen Vierseners. Nach Erkenntnissen der Polizei zündelte der polizeibekannte Mann noch mehr.

Rund drei Monate nach dem Brand des Kinder- und Jugendzentrums Hubert-Vootz-Haus in Viersen hat die Polizei den mutmaßlichen Brandstifter festgenommen. Bei dem Verdächtigen handelt es sich um einen 39-jährigen Mann aus Viersen. Er sitzt in Untersuchunghaft. Die Polizei schließt nicht aus, dass der Viersener auch für weitere Brände oder Einbrüche verantwortlich ist. „Hier dauern die Ermittlungen an“, hieß es in einer gemeinsamen Pressemitteilungen von Staatsanwaltschaft und Kreispolizeibehörde.

Durch ein Feuer am 25. Juli war das Hubert-Vootz-Haus an der Krefelder Straße in Viersen schwer beschädigt worden; die Kinder- und Jugendarbeit wird deshalb aktuell mobil angeboten.

„Die Ermittlungen der Viersener Kripo kamen schnell zu dem Ergebnis, dass der Brand vorsätzlich gelegt worden war“, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Und wie kamen die Ermittler dem Tatverdächtigen auf die Spur? „Bei der Tatortaufnahme durch das zuständige Fachkommissariat sicherten die Ermittler unter anderem eine mögliche DNA-Spur. Diese führte die Ermittler dann zu einem 39-Jährigen Viersener“, erklärte die Staatsanwaltschaft. Dessen DNA war wegen diverser Straftaten bereits in der DNA-Datenbank erfasst.

Die Brandstiftung in Viersen ist nicht die einzige Straftat, für die die Ermittler den 39-Jährigen verantwortlich machen. Ihm habe auch ein Pkw-Aufbruch in Düsseldorf Mitte September nachgewiesen werden können, so die Polizei. „Der 39-Jährige hatte den Wagen nach der Tat ebenfalls angezündet.“