Versorger für Viersen und Mönchengladbach Warum Verbraucherschützer die NEW verklagen

Exklusiv | Mönchengladbach/Viersen · Die Verbraucherzentrale NRW geht gegen die Regeln für Ratenzahlungen vor, wenn Kunden der NEW in Verzug geraten. Bei einer ähnlichen Klage in Velbert errungen sie schon einen Teilsieg.

25.07.2024 , 05:20 Uhr

Die Geschäftsstelle der NEW in der Rektoratsstraße in Viersen. Foto: Timo Sieg