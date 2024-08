Avantgärten Ein neues Kulturformat für Viersen

Natürlich schwingt in der Gestaltung der Gedanke an die Ruinen eines antiken Amphitheaters mit, wie sie Reisende in Italien oder Griechenland entdecken können. Aber mehr als die Form greift Ettl nicht auf. Auch wählt er den modernen Baustoff Beton statt Marmor, um das Theater zu bauen, dass voller Zitate seiner künstlerischen Arbeiten wie die minimalistische Darstellung eines Hauses oder des Pferdekopfs sind.