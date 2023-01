Holocaust-Gedenktag Initiativkreis und Schüler in Viersen erinnern an NS-Opfer

Die Veranstaltung beginnt um 15 Uhr in der Allgemeinen Verwaltung der LVR-Klinik an der Johannisstraße 70 in Süchteln. Der ärztliche Direktor Ralph Marggraf spricht dazu ein Grußwort. Es schließt sich ein Gedenkrundgang zu den Stolpersteinen auf dem Klinikgelände an. Anschließend findet in der Johanniskirche die eigentliche Gedenkfeier statt. Unter dem Titel „Den Opfern einen Namen geben“ steht die Lebens- und Leidensgeschichte der 27-jährigen Margarete Töller im Mittelpunkt. Die Veranstaltung ist öffentlich.