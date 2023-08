Wirtschaft in Viersen Traditionsunternehmen Groschopp wird 75 Jahre alt

1948 wurde das Elektro-Motoren-Feinbauwerk Groschopp in Mönchengladbach-Rheydt gegründet. 1954 zog der Familienbetrieb aus Platzgründen an den heutigen Standort in Viersen und hatte in seinen Bestzeiten etwa 600 Angestellte mit Fertigungsstellen in Irland und Polen. Allerdings erwirtschaftete die Firma mit den Jahren Verluste in Millionenhöhe.