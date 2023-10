EA Elektro-Automatik Viersener Firma für 1,6 Milliarden Euro verkauft

Nach einem Milliardenpoker hat das Münchner Beteiligungsunternehmen Bregal Unternehmerkapital einen Käufer für das Viersener Unternehmen EA Elektro-Automatik (EA) ausgesucht. Dessen elektronische Test- und Messgeräte werden insbesondere an den Schaltstellen der Energiewende eingesetzt; zahlreiche große Finanzinvestoren wie Blackstone, EQT und THL Partners hatten Insidern zufolge Interesse angemeldet. An diesem Montag nun kündigte Bregal den Verkauf von EA Elektro-Automatik (EA) an. Wer ist der Käufer – und wie viel zahlt er?