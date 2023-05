Polizei Viersen bittet um Hinweise Unfallfahrer lässt Schwerverletzten zurück

Der Zusammenstoß ereignete sich gegen 13.20 Uhr auf dem Donker Weg zwischen Viersen und Mönchengladbach. Ein 60-jähriger Korschenbroicher war nach Polizeiangaben mit seiner Maschine von Viersen aus in Richtung Mönchengladbach unterwegs. „In einer Kurve kam ihm plötzlich ein anderes Motorrad auf seiner Fahrspur entgegen“, erklärte eine Polizeisprecherin. „Aufgrund von Büschen und Sträuchern ist es nicht möglich, die Kurve, wenn man in sie hineinfährt, vollständig zu überblicken. Der 60-Jährige nimmt an, sein Gegenüber habe einen besonders großen Bogen gefahren, um besser in die Kurve hineinzukommen.“