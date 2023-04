Fälle in Viersen und Nettetal Unfallflucht nach Zusammenstößen mit Fußgängern

In Viersen ereignete sich gegen 9.45 Uhr ein ganz ähnlicher Fall: In einer Parkbucht am Hoserkirchweg stand eine 54-jährige Viersenerin, um die Parkbucht für einen herannahenden Reisebus freizuhalten. Zwischenzeitlich kam allerdings ein Autofahrer, der ebenfalls dort parken wollte. Er fuhr auf die 54-Jährige zu und traf dann ihr rechtes Knie mit seinem Pkw. Auf die Berührung angesprochen sei er nochmal in Schrittgeschwindigkeit auf die Frau zugefahren und habe ihr Knie erneut berührt, so die Polizei. Anschließend parkte er in einer anderen Parkbucht in der Nähe.