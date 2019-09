Unfall in Viersen : 19-Jähriger landet mit Auto in Maisfeld - und wählt Notruf per „Siri“

Viersen Bei einem Unfall in Viersen ist am Dienstag ein 19-Jähriger verletzt worden. Er landete mit seinem Auto im Maisfeld und alarmierte per „Siri“ die Polizei. Die Beamten mussten erst nach seinem Wagen suchen.

Eine Unfallstelle, aber kein Unfallfahrzeug: Diese ungewöhnliche Situation bot sich am Dienstagmorgen gegen 3.30 Uhr einer Autobahnpolizeistreife auf der A61 in Richtung Koblenz in Höhe der Anschlussstelle Viersen-Süchteln.

Zunächst meldete sich nach Angaben der Polizei eine aufmerksame Fahrzeugführerin über den Notruf der Polizei in Viersen und beschrieb auffällige Unfallspuren in der Auffahrt Viersen-Süchteln. Als die Polizei vor Ort eintraf, fanden die Beamten dort tatsächlich Spuren eines Verkehrsunfalls, jedoch kein dazugehöriges Fahrzeug. Die Beamten begannen umgehend, den Nahbereich abzusuchen.

Ein Polizeihubschrauber wurde angefordert und die Auffahrt gesperrt. Wenige Minuten später meldete sich ein Autofahrer bei der Feuerwehr Viersen. Er gab an, dass er in seinem Fahrzeug eingeklemmt auf einem Feld stehe. Er könne sich an nichts erinnern und habe mittels „Siri“ den Notruf gewählt. Gegen 4.15 Uhr fanden die Einsatzkräfte dann den Unfall-BMW in einem Maisfeld, rund 20 Meter von der Unfallstelle entfernt, drei Meter unterhalb der Autobahn. Die Feuerwehr musste den eingeklemmten 19-jährigen Fahrer aus Viersen aus seinem Fahrzeugwrack befreien. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

Den ersten Ermittlungen nach hatte der Viersener die Kontrolle über sein Auto verloren und war in der Kurve der Anschlussstelle nach links von der Fahrbahn abgekommen. Dann schoss der Wagen geradeaus und hob vom Boden ab. Über den Fahrstreifen der Auffahrt, die dortige Schutzplanke, sowie den dichten Baum-/ Strauchbewuchs hinweg landete der BMW schließlich im dahinter liegenden Maisfeld. Durch die Pflanzen war der Wagen nicht zu sehen. Der Sachschaden wird auf 4600 Euro geschätzt.

