Brandstiftungen in Viersen und Schwalmtal Zeitungsstapel angezündet – Polizei sucht Zeugen

Zeuginnen verhinderten Schlimmeres: Unbekannte Täter haben in Viersen und Schwalmtal am Sonntag Zeitungsstapel angezündet. Gegen 7.50 Uhr entdeckte eine Spaziergängerin auf einer Holzbrücke im Rintger Bruch in Viersen einen Stapel brennender Zeitungen. Sie rief die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte konnten den Brand löschen, bevor das Feuer auf die Brücke übergriff. Zuvor hatte eine Frau in einer Bushaltestelle an der Rickelrather Straße in Schwalmtal mit einer Wasserflasche einen qualmenden Stapel Zeitungen gelöscht. Die Polizei bittet um Hinweise. Verdächtige Beobachtungen können unter Telefon 02162 3770 gemeldet werden.