Polizeieinsatz sucht Zeugen : Viersener nach Streit in Klinik

Viersen Die Polizei sucht mit Täterbeschreibung nach einem Mann, der einen 41-Jährigen in der Viersener Innenstadt schwer verletzt hat.

Ein bisher unbekannter Mann hat sich am Montag, 27. Juli, in der Viersener Innenstadt in den Streit eines Pärchens eingemischt und einen der Beteiligten mit heftigen Schlägen ins Gesicht schwer verletzt. Wie die Polizei jetzt mitteilte, stritten sich ein 41-jähriger Viersener und seine 33-jährige Freundin gegen 19.15 Uhr am Remigiusbrunnen.