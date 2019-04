Vandalismus in Viersen : Bücherschrank: Scheiben zerstört

Viersen Erneut ist der Bücherschrank im Viersener Lyzeumsgarten zerstört worden.

Unbekannte haben am Wochenende acht Scheiben des öffentlichen Bücherschranks an der Dr.-Carl-Schaub-Allee in Viersen zerstört. Die Stadt Viersen habe Anzeige erstattet, berichtete ein Stadtsprecher am Montag. Zur Schadenshöhe konnte er noch keine Angaben machen. Erst im September 2018 war diese im Lyzeumsgarten als Bücherschrank genutzte englische Telefonzelle mutwillig zerstört worden, musste vollständig renoviert werden. Kurz nach der Wiedereröffnung im Dezember dann der nächste Vorfall: Eine Passantin beobachtete zwei junge Männer dabei, wie sie etwas in die Telefonzelle warfen. Wenig später sah sie, dass es darin qualmte – die Männer hatten ein altes Buch angesteckt. „Das beherzte Eingreifen der Zeugin dürfte den Inhalt des Bücherschranks gerettet haben“, sagte damals eine Polizeisprecherin.