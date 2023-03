Diebstahl in Viersen-Süchteln Unbekannte dringen in Haus ein und stehlen Pkw

Zwischen Dienstag, 28. Februar, 20 Uhr, und Mittwoch 1. März, 3.05 Uhr, sind bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Ludwig-Roeren-Straße in Viersen-Süchteln eingedrungen. Nach Angaben der Polizei stahlen sie dort einen Pkw-Schlüssel. Zeugen beobachteten, wie dieser Wagen in den frühen Morgenstunden des 1. März gegen 3 Uhr die Ludwig-Roeren-Straße in Richtung Johannisstraße entlang fuhr. Bei dem gestohlenen Wagen handelte es sich um einen grauen VW Golf GTI mit Viersener Kennzeichen. Gegen 17.30 Uhr wurde er geparkt auf dem Gehligsweg in Süchteln gefunden.