Vandalismus in Viersen Unbekannte beschädigen fünf Buswartehäuschen

Unbekannte haben am Wochenende in Viersen insgesamt fünf Buswartehäuschen beschädigt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, zerstörten die bislang unbekannten Täter die Scheiben der Unterstellmöglichkeiten. Betroffen sind Bushaltestellen an der Gerhart-Hauptmann-Straße, am Willy-Brandt-Ring, am Lichtenberg, an der Hardter Straße in Bockert sowie am Amerner Weg in Dülken. „Die Tatzeit kann bislang nur auf den Zeitraum zwischen Freitag, 16 Uhr, und dem frühen Montagmorgen eingegrenzt werden“, erklärte ein Polizeisprecher.