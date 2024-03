Kultur in Viersen UN-Friedensbotschafterin spielt in der Festhalle

Dirigiert wird das Konzert von Eugene Tzigane, der in Japan geboren wurde und auf beiden Seiten des Pazifiks aufwuchs. Er lebt heute in Europa. Von 2010 bis 2014 war er Chefdirigent der Nordwestdeutschen Philharmonie in Herford, als damals jüngster Chef in Deutschland. Seit Anfang 2023 ist er Chefdirigent und künstlerischer Leiter des Kuopio-Sinfonieorchesters in Finnland. Zum Repertoire des Viersener Konzertabends gehören Smetanas „Die verkaufte Braut“ sowie Dvoráks Violinkonzert a-Moll op. 53 und die Sinfonie 8 G-Dur op. 88.