Aufführung der Tanzschule Fauth in Viersen Mehr als 600 Tänzer bringen Zauber in die Festhalle

Einige Zuschauerinnen haben Tränen in den Augen. Zum Applaudieren sind sie aufgestanden. „Das ist der Wahnsinn, jedes Jahr aufs Neue“, sagt eine Großmutter, deren Enkelin ihren großen Auftritt als Esel beim 45. Weihnachtsmärchen der Tanzschule Fauth hatte, voller Bewunderung. Traditionell verwandelt sich die Festhalle am dritten Adventswochenende in eine Märchenwelt, die auf die Weihnachtstage einstimmt. So auch in diesem Jahr. Alle vier Vorstellungen sind restlos ausverkauft gewesen.