Mobilität in Viersen Parkplätze, Fahrradstraßen & Co.: Umfrage zu Mobilitätskonzept startet

Wo braucht Viersen eine Fahrradstraße? Wo könnten Parkplätze entfallen und wo auf keinen Fall? Viersens Einwohner können sich von diesem Montag, 10. Juni, an in die Verkehrsplanung der Stadt einbringen. Bis 7. Juli läuft eine Online-Umfrage der Stadtverwaltung, deren Anregungen und Hinweise in das neue Mobilitätskonzept einfließen sollen. Auch vor Ort in den Stadtteilbüros in Süchteln und Dülken, dem Dorv-Laden in Boisheim und dem Stadthaus in Viersen können Einwohner die Fragen beantworten und Anregungen geben. Dort wird auch über die Maßnahmenvorschläge für den jeweiligen Stadtteil informiert.