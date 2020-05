Schule in Viersen : Alte Bäume auf Schulhof in Süchteln sollen bleiben

Süchteln Die Stadtverwaltung schlägt vor, die bereits beschlossenen Umbaupläne für den Pausenhof noch einmal zu ändern. So könnten mehrere Bäume erhalten bleiben. Anfang Juni soll die Politik darüber beraten.

Ein Kirschbaum am Zugang am Heidweg und eine Eiche nördlich des OGS-Gebäudes sollen eigentlich gefällt werden, wenn der Pausenhof der Brüder-Grimm-Schule in Süchteln umgestaltet wird. Jetzt möchte die Verwaltung den Plan ändern lassen. Der Wegfall beider Bäume werde zwischenzeitlich als „nicht verhältnismäßig“ eingestuft, begründet die Technische Beigeordnete in einer Vorlage für die nächste Sitzung des Ausschusses für Bauen, Umwelt- und Klimaschutz.

Im Juli 2019 hatten sich die Mitglieder des Ausschusses darauf geeinigt, dass der untere Pausenhof der Schule umgestaltet werden soll. Die Verwaltung rechnet mit Kosten in Höhe von rund 270.000 Euro. In ihrer nächsten Sitzung am Donnerstag, 4. Juni (18 Uhr in der Festhalle), soll der Ausschuss nun über die Änderung des Baubeschlusses beraten. „Nachdem die vakante Stelle des Grün- und Freiraumplaners zum 1. Januar 2020 im städtischen Ingenieurteam wieder neu besetzt werden konnte, ist die damalige Entwurfsplanung für die Umgestaltung des unteren Schulhofes der Brüder-Grimm-Schule weiter fortgeführt und zur Ausführungsplanung ausgearbeitet worden“, erläutert Fritzsche in der Sitzungsvorlage.