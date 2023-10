Autor aus Viersen Der Hampelmann der deutschen Sprache

Seine Lieblingsgeschichte ist die „Sardinenbüchse“. Wie alle seiner Geschichten basiert sie auf einer tatsächlichen Begegnung. Während des Sommerfestes des Geest-Verlages, in dem Fegers Bücher erscheinen, entdeckte er eine Frau in einem auffallenden Kleid mit Fischmuster. Er bat sie, sie und ihr Kleid in eine Kurzgeschichte überführen zu dürfen. Die Genehmigung wurde erteilt, die Geschichte begonnen. Und dann das: „Jetzt sitze ich am Laptop und quäle mich. Ganz so leicht wie gedacht geht mir die geplante Geschichte nicht von der Hand. Zwar habe ich ein Bild meiner Protagonistin vor Augen und einen groben Handlungsrahmen ebenso … aber – Stopp! Handlungsrahmen? Ist mein Text wirklich mehr als eine bloße Aneinanderreihung von Dialogen? Zweifel plagen mich.“ So steht es in der Kurzgeschichte.