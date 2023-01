Sonnenstrom im Kreis Viersen Überdurchschnittlich viele neue Photovoltaikanlagen in Viersen

Sowohl Viersen als auch Nettetal beteiligen sich am „Wattbewerb“, in dem sich Kommunen darin messen, wer mehr Photovoltaik zubaut. Gerechnet wird nach Watt peak, also wie viel Strom produziert werden kann. In dem Wettbewerb führt Nettetal mit einem Zubau von 90,1 Watt peak pro Einwohner seit Wettbewerbsbeginn (entspricht knapp 90 Kilowattstunden Sonnenstrom pro Jahr) vor Viersen (78 Watt peak Zubau pro Einwohner seit Wettbewerbsbeginn).