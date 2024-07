30er-Zone in der Hohlstraße Über dieses Tempo-30-Schild lacht das Netz – zu Unrecht?

In den sozialen Medien wird diskutiert. Der Grund ist ein Zone-30-Schild an der Hohlstraße. Kommt man vom Willy-Brandt-Ring und biegt in der Kurve in die Körnerstraße ab, fährt man rechte Hand an der Hohlstraße vorbei. Dort ist die Einfahrt für Autos allerdings verboten, weil es sich in entgegengesetzte Richtung um eine Einbahnstraße handelt. Laut Beschilderung ist Fahrradfahrenden die Einfahrt auch von dieser Seite gestattet. Das zeigt ein „Fahrrad-frei“-Schild. So weit, so verständlich.