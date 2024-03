Veranstaltung des RSC Schwalmtal 420 Teilnehmer fahren bei der Frühjahrsradtouristik mit

Statt der Wertungskarten zückten die BDR-Fahrer im Ziel in Waldniel ihr Handy mit einem entsprechenden QR-Code. Der RSC-Mitarbeiter machte dann einen Scan, mit dem die Wertung für den Tourenfahrer erfolgte. An der dritten Kontrolle der 112-Kilometer-Strecke am „Café de Bosrand“ an der Bosstraat in Swalmen gab es für die Teilnehmer eine Überraschung: Jeder bekam eine Tüte Pommes als besondere Energiezufuhr. „Damit haben wir bei den Radtouristiken in der Umgebung ein Alleinstellungsmerkmal“, sagte RSC-Altvorsitzender Michael Magyar schmunzelnd.