Viersen: Ratsherr übergibt Spende an Kindertagesstätte Robend

Eine Spende für kleine und größere Wünsche: Der Förderverein der Kindertagesstätte Robend freut sich über finanzielle Unterstützung. Viersens Bürgermeisterin Sabine Anemüller (SPD) besuchte jetzt gemeinsam mit Udo van Neer die Kita Robend.

Anlass war die Spendenübergabe des Viersener Ratsherrn an den Förderverein der Kindertagesstätte. Die Kindertagesstätte Robend ist in städtischer Trägerschaft. Die Bürgermeisterin freute sich daher sehr über das Geschenk, das dem Förderverein nun finanziellen Spielraum für besondere Vorhaben gibt, berichtete sie bei der Übergabe. „So ist manch kleiner oder größerer Wunsch realisierbar“, sagte sie. Außerdem hatte Udo van Neer Gesellschaftsspiele und einen großen Karton weihnachtlicher Süßigkeiten für die Mädchen und Jungen dabei. Udo van Neer betonte, er wolle mit seiner jährlichen Aktion ausdrücklich auf die Bedeutung des ehrenamtlichen Engagements für die Gemeinschaft hinweisen. In jedem Jahr berücksichtigt er jeweils eine andere Einrichtung in der Stadt Viersen.⇥