Europawahl in Viersen So können alle ab zehn bei der U16-Wahl abstimmen

Zu jung, um an der Europawahl am 9. Juni teilzunehmen? Da hilft die U16-Wahl. Dabei können auch in Viersen alle Jugendlichen im Alter von zehn bis 15 Jahren ihre Stimme abgeben. Möglich ist dies am Montag, 27. Mai. Dann wird das Jugendzentrum „Homebase42“ zum Wahllokal.