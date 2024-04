Viersener engagiert sich für Wald TV-Moderator Dieter Könnes will eine Million Bäume pflanzen

„Die einen kleben sich für das Klima auf der Straße fest, die anderen pflanzen Bäume. Ich halte Bäume pflanzen allerdings für die bessere und nachhaltigere Lösung“, sagt Dieter Könnes. Der in Süchteln lebende Journalist und Fernsehmoderator der RTL-Sendung „Stern TV am Sonntag“ und des RTL-Präventionsformates „Achtung Verbrechen!“ sagt dies aber nicht nur, sondern er handelt. Das hat der 52-Jährige Ende des vergangenen Monats in Müsch im Ahrtal unter Beweis gestellt. Dort hat er dank vieler Sponsoren und Unterstützer 10.000 Bäume pflanzen lassen können. Weitere 4500 Bäume werden dort in der Pflanzperiode im Herbst folgen. Aber sie sollen nicht die einzigen bleiben.