Bei Gründung vor 90 Jahren TV Boisheim bekam Vorstand vor die Nase gesetzt

Die Feldhandballer und Leichtathleten des TVB waren in der ersten Hälfte der 1950-er Jahre erfolgreich. Einige Jahre später musste jedoch der Spielbetrieb mangels Nachwuchses eingestellt werden. Die Lage besserte sich erst ein wenig, als für die geplante Mittelpunktschule Boisheim 1968 eine Turnhalle errichtet wurde. Anfang der 70-er Jahre wurde der Handballsport im Verein wiederbelebt. Zu dieser Zeit entstanden auch die ersten Handball-Jugendmannschaften. Viele dieser Spieler lösten in den 80-er Jahren einen regelrechten Handballboom im kleinen Boisheim aus. Die Männer spielten einige Jahre eine gute Rolle in der höchsten Klasse des Kreises Grenzland, während die Frauen es unter Trainer Heiner Heithausen im Jahre 1981 bis in die Regionalliga (damals zweithöchste deutsche Damenliga) schafften. Die Tischtennisabteilung nahm ebenfalls erfolgreich am Spielbetrieb teil. Tischtennis und Handball prägten in den 80-er Jahren somit das Bild des TVB.