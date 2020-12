Zwei Brände in Viersen : Turnhalle ist völlig niedergebrannt

Als die Feuerwehr am Sonntag gegen 6.30 Uhr in Helenabrunn eintraf, brannte die Turnhalle der Grundschule in voller Ausdehnung. Foto: Günter Jungmann

Viersen Am Sonntagmorgen bricht in der Turnhalle der Agnes-van-Brakel-Grundschule in Helenabrunn ein Feuer aus. Die Feuerwehr kann die Halle nicht mehr retten. In der Nacht brennt es auch in einem Gartenhaus in Boisheim.

Die Turnhalle der Agnes-van-Brakel-Grundschule in Helenabrunn ist niedergebrannt. Als am Sonntagmorgen gegen halb 7 Uhr die ersten Kräfte der Feuerwehr Viersen in Helenabrunn eintrafen, stand die Halle bereits voll in Brand. Wegen der starken Rauchentwicklung wurde die Bevölkerung über die App Nina gewarnt.

Sofort rückten alle Löschgruppen des Löschzuges Viersen, die hauptamtliche Wache, der Einsatzleitwagen und der Rettungsdienst aus. Aufgrund der Größe des Feuers wurden der Löschzug Dülken, die Wasserförderungskomponente des Löschzugs Süchteln, die ABC-Erkunder und der Gerätewagen Atemschutz hinzugezogen. Weitere Kräfte des Löschzuges Süchteln und die zum Schichtwechsel angetretenen hauptamtlichen Wehrleute übernahmen den Dienst in der Hauptwache.

Die 20 mal 15 Meter große Turnhalle konnte nur von außen gelöscht werden, weil sie als instabil angesehen wurde. Foto: Günter Jungmann

Info Agnes van Brakel: „Engel von Viersen“ Bei der Einweihung am 6. Mai 1962 wurde die neue Volksschule zu Ehren der Viersener Ehrenbürgerin Agnes-van-Brakel-Schule genannt. Agnes van Brakel kümmerte sich sehr um sozial schwache Familien. Besonders in den Nachkriegsjahren führte sie für die Schulkinder eine Schulspeisung ein. Sie wurde auch „Engel von Viersen“ genannt.

Weil die etwa 20 mal 15 Meter große, freistehende Halle instabil war, konnte die Feuerwehr nur von außen löschen. Das geschah über eine Drehleiter von oben und über mehrere Strahlrohre vom Boden aus. Die Wasserversorgung wurde mit einer langen Schlauchleitung von der Gladbacher Straße aus gesichert.

Vorsorglich erging eine Warnung vor dem Brandrauch an die Bevölkerung über die Warn-App Nina. Das ABC-Erkunderfahrzeug prüfte in der Umgebung die Luft auf mögliche Schadstoffbelastungen. Der Warnhinweis konnte aber nach kurzer Zeit wieder zurückgenommen werden.

Gegen 7.50 Uhr konnten die Dülkener Kräfte wieder einrücken. Die Löscharbeiten dauerten an, weil in der Halle immer noch dort gelagerte Gegenstände wie Turnmatten brannten. Die Polizei war mit mehreren Fahrzeugen am Ort und sperrte die Straßen weiträumig ab. Die Nachlöscharbeiten sollten noch mehrere Stunden in Anspruch nehmen.

Insgesamt waren 84 Feuerwehrleute im Einsatz, darunter ein Wehrmann aus Willich, der zum ABC-Erkunderteam gehört. Eine Einsatzkraft verletzte sich leicht. Sie wurde vom Rettungsdienst versorgt. Um die Standsicherheit der Halle zu beurteilen, wurde ein Fachberater des Technischen Hilfswerks hinzugezogen.

Die Feuerwehr Viersen hatte ihren Einsatz an der Agnes-van-Brakel-Grundschule in Helenabrunn um 12 Uhr zunächst beendet. Im Lauf des Nachmittags wurd die Brandstelle noch einmal auf eventuelle Gefahrenstellen untersucht. Die Halle ist bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Andere Gebäude sind nicht betroffen. Der Schulbetrieb ist also weiter möglich. Allerdings gelten ab Mittwoch allgemein die Corona-Regeln, dass Eltern ihre Kinder vom Präsenzunterricht befreien lassen können.

Aufgrund der großen Menge an Wasser, das für die Löscharbeiten in kurzer Zeit gebraucht wurde, haben sich in den Wasserleitungen in diesem Teil der Stadt Verkrustungen gelöst. Das führt nun dazu, dass das Wasser, das aus den Wasserhähnen kommt, braune Verfärbungen aufweist. Die NEW hat nach dem Ende des Feuerwehreinsatzes begonnen, die Leitungen zu spülen. Zur Brandursache gab es am Sonntag noch keine Informationen. Die Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen.

Die Löscharbeiten beim Brand eines Gartenhauses in Boisheim wurden erschwert, weil dort mehrere Gasflaschen gelagert waren. Foto: Günter Jungmann

Bereits in der Nacht zum Samstag hatte es in Boisheim gebrannt. Dort stand ein freistehendes Gartenhaus in Flammen. Der etwa anderthalbstündige Einsatz wurde dadurch erschwert, dass in dem Gartenhaus mehrere Gasflaschen gelagert waren.

Im Einsatz waren hier die hauptamtliche Wache, die Löschzüge Boisheim und Dülken, die Wasserförderungskomponente vom Löschzug Süchteln, die Maschinisten für Sonderfahrzeuge vom Löschzug Viersen, der ABC-Erkunder, der Einsatzleitwagen, der Gerätewagen Atemschutz und der Rettungsdienst. Die Löschgruppen Stadtmitte und Rahser vom Löschzug Viersen sorgten für die Besetzung der Hauptwache.