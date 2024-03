Ehemaliger Kaplan in Viersen Trauer um Weihbischof Karl Reger

Karl Reger wurde 1930 in Giescheid bei Hellenthal in der Eifel geboren und wurde 1960 zum Priester geweiht. Im Laufe seines priesterlichen Lebens wirkte er an verschiedenen Orten im Bistum Aachen. Zwischen 1960 und 1966 war er Kaplan an St. Albertus in Mönchengladbach, bevor er als Kaplan nach Viersen wechselte. Zwischen 1975 und 1985 übernahm er die Verantwortung des Regionaldekans in der Region Krefeld. Mit seiner Weihe zum Weihbischof im Jahr 1987 wurde er zugleich residierender Domkapitular. Die Begräbnisfeier für ihn wird am Samstag, 6. April um 10 Uhr im Hohen Dom zu Aachen gefeiert.