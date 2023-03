Stadtsportverband Viersen Trauer um Klaus-Dieter Grefkes

Noch im November hatte die Stadt Viersen Klaus-Dieter Grefkes‘ Verdienste als „Mister Sport“ gewürdigt. Auf Vorschlag von Ortsbürgermeister Willy Bouren wurde Grefkes bei der Sportlerehrung die Stadtplakette in Silber verliehen. „Die Auszeichnung ging an einen Vorzeige-Sportsmann, der Jahrzehnte als Aktivposten mit Herz und Elan das sportliche Geschehen in der Stadt Viersen begleitet, angeschoben und entwickelt hat“, sagte Anemüller.