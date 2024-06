Sozialarbeiter, Antiquar, Herausgeber aus Viersen Trauer um Kunst-Editor Horst Jansen

Kunstwerke für Tausende Euro? Da machte Horst Jansen nicht mit: „Ich möchte Kunst für den kleinen Mann machen.“ Ein Ziel, das ihm die Türen vieler prominenter Künstler öffnete: Für seine „Einblatt-Edition“ konnte der lange umtriebige Jansen, der bis zu seiner Krankheit mit seiner Familie in Helenabrunn lebte, renommierte Künstler wie Günther Uecker, Katharina Sieverding, Rune Mields oder Felix Droese gewinnen. Für 50 Euro verkaufte er seine signierten Kunstblätter etwa beim Düsseldorfer Bücherbummel. In der vergangenen Woche ist Jansen, kurz vor seinem 80. Geburtstag am 11. Juli, gestorben.