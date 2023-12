Sportler aus Viersen Trauer um Hochspringer Theo Püll

Püll, der zuletzt in Bremerhaven lebte, belegte 1955 bei den Deutschen Meisterschaften den dritten Platz. Ein Jahr später verbuchte er die Titel in der Halle als auch im Freien. 1957 gewann Püll nur im Freien. Zwischen 1958 und 1961 siegte er jeweils im Freien und in der Halle. Püll verbesserte zweimal den deutschen Rekord: Im Oktober 1958 sprang er in Saarbrücken 2,07 Meter hoch, im Juli 1960 stellte er diesen Rekord in Cuxhaven ein. Bei den Europameisterschaften 1958 in Stockholm belegte er mit 2,06 Platz fünf. Zwei Jahre später schaffte Püll bei den Olympischen Spielen 1960 in Rom das Finale und belegte mit 2,03 den siebten Rang.